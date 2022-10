Für zwei der drei Arbeitspapiere habe es Beschlussvorlagen gegeben – diese seien aber dem Verwaltungsrat nie vorgelegt wurden. Stattdessen habe der damalige Verwaltungsratsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf das Gremium lediglich über den Abschluss der Verträge informiert.

Reise zum »Sheriff's Ball« war privat

Die Mängel seien so gravierend, dass »keiner der Verträge mit Frau Schlesinger wirksam zustande gekommen ist«, teilte Anwältin Nina Rossi demnach weiter mit. Auswirkungen auf das an Schlesinger gezahlte Gehalt habe das zwar nicht, so Rossi. Allerdings könnte das Zustandekommen der Verträge Folgen für Schlesingers Ruhegeld haben. Zudem könne ein solcher fehlerhafter Vertrag »jederzeit fristlos gekündigt« werden. Damit wäre die Kündigung Schlesingers wohl rechtmäßig, und der Sender wäre von Gehaltsfortzahlungen befreit.