Schlesinger-Affäre RBB-Redaktionsausschuss fordert Offenlegung aller Boni und Verträge

In der Affäre um die zurückgetretene ARD- und RBB-Chefin Schlesinger entscheidet der Rundfunkrat am Montag über eine Abberufung, »Bild« berichtete von einer entsprechenden Beschlussvorlage. Der Schritt würde dann die Vertragsauflösung nach sich ziehen, was der RBB-Verwaltungsrat dann in einem weiteren Schritt vollziehen müsste – dabei ginge es dann auch um Details wie Abfindung oder Pensionsansprüche.