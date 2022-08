In der Sitzung am Montagnachmittag ging es unter anderem um die Auflösung des Arbeitsverhältnisses, eine mögliche Abfindung und die Rentenbezüge der scheidenden Führungskraft. Derartige Details dürften den Verwaltungsrat in den kommenden Wochen weiter beschäftigen, unter den Rundfunkräten gab es am Montag keine Klarheit darüber, welche Form der Kündigung schlussendlich durchgesetzt wird.