PayPal habe in den vergangenen Jahren große Fortschritte dabei gemacht, die Kosten zu senken, müsse jedoch noch mehr tun. so Schulman. Etliche Unternehmen der Tech-Branche – darunter die Facebook-Mutter Meta, Amazon, Twitter, Salesforce und der Google-Konzern Alphabet – beschlossen in den vergangenen Wochen und Monaten größere Kündigungsrunden für insgesamt Zehntausende Mitarbeitende.