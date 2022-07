Bei öffentlichen Terminen trägt der Ministerpräsident der sozialdemokratischen Partei PSOE normalerweise Anzug und Krawatte. In Madrid erklärte Sánchez, er habe seine Minister und Regierungsbeamten aufgefordert, es ihm gleichzutun. Sánchez rief die Privatwirtschaft dazu auf, dem Beispiel zu folgen. »Auch so können wir zu den Energieeinsparungen beitragen, die in unserem Land so dringend benötigt werden«, sagte er.