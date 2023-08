Aus: DER SPIEGEL 32/2023

Wie umgehen mit extremen Rechten?

Die AfD zeigt immer offener, wie demokratiefeindlich sie ist. SPIEGEL-Recherchen in ihren Hochburgen zeigen, warum sie in den Umfragen trotzdem zulegt. Und wie schwer sich die Union auf dem Land und die Ampelregierung in Berlin mit der Suche nach Mitteln gegen die Rechtsaußenpartei tun.

Lesen Sie unsere Titelgeschichte, weitere Hintergründe und Analysen im digitalen SPIEGEL.