Der Chinaexperte bei der Beratungsfirma Nomura, Ting Lu, bezeichnete die Ankündigung als »Wendepunkt« in der Baupolitik der chinesischen Regierung. »Wir glauben, dass diese Maßnahmen zeigen, dass Peking bereit ist, die meisten seiner Kreditbeschränkungen rückgängig zu machen.«

Die Hongkonger Börse reagierte am Freitag positiv, wohl auch, weil Peking zeitgleich eine Lockerung seiner strengen Coronapolitik in Aussicht stellte. Gelockert wurden unter anderem die Quarantäneregelung bei Einreise. Die Aktienkurse am wichtigsten chinesischen Handelsplatz legten am Freitag um sieben Prozent zu und am Montag bei Öffnung erneut um drei Prozent.