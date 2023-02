Ein Unfall in einem Standort des Süßwarenherstellers Mars hat finanzielle Folgen. Der Konzern soll nach Angaben der für Arbeitssicherheit zuständigen US-Behörde 14.502 US-Dollar zahlen.

Hintergrund ist demnach unter anderem ein Unfall im vergangenen Juni. Zwei Mitarbeiter einer Drittfirma waren damals in einer Fabrik in Elizabethtown im US-Bundesstaat Pennsylvania bei Reinigungsarbeiten in einen riesigen Schokoladentank gefallen.