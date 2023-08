Eine Umfrage legt allerdings nahe, dass die »wahren Preise« auf wenig Gegenliebe bei den Verbrauchern stoßen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, bei der am Montag 3315 Personen befragt wurden, wollen nur 16 Prozent der Deutschen diese ausgewählten Produkte bei Penny kaufen. Über die grundsätzliche Bereitschaft, solche Preise zu akzeptieren, sagt das aber wenig. Rund 30 Prozent gaben an, dass sie in ihrer Nachbarschaft keinen Penny-Markt hätten. Die Preise für Lebensmittel sind in den vergangenen Monaten ohnehin stark gestiegen und belasten die Kunden.