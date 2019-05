Gesetzentwurf Altmaier erspart Immobilienbesitzern Klimaschutzmaßnahmen

Der Gesetzentwurf hat 113 Paragraphen und ist 182 Seiten dick: Das geplante Gebäudeenergiegesetz soll den Klimaschutz in Deutschland entscheidend voranbringen. Denn das Heizen und der Stromverbrauch von Wohnungen und Gewerbeimmobilien treiben den Kohlendioxid-Ausstoß in Deutschland in die Höhe. Wer das Klima schützen will, muss also genau dort ansetzen. Doch das geschieht seit Jahren nicht - und die Bundesregierung hat offenbar auch keine Ambitionen, daran etwas zu ändern.

Der Gesetzentwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium, der dem SPIEGEL vorliegt, sieht entgegen der Erwartung vieler Umweltschützer keine höheren Standards für die Isolierung und Beheizung von Neubauten vor. Auch will Minister Peter Altmaier (CDU) keine verpflichtenden Energiesparmaßnahmen für die bestehenden Wohn- und Gewerbeimmobilien. "Eine weitere Steigerung der Bau- und damit auch der Wohnkosten wollen wir unbedingt vermeiden", erklärt der CDU-Politiker. "Wohnen muss bezahlbar sein."

Immerhin: Damit sich Mieter und Kaufinteressierte darüber informieren können, wie klimafreundlich eine Immobilie ist, muss künftig in den Energieausweisen auch deren CO²-Ausstoß angegeben werden.

Eigentümer, die auf ihrem Grundstück Solarenergie gewinnen, werden zudem bessergestellt als bisher. Werden in einem Neubaugebiet Wärme und Strom zentral gewonnen, so soll sich dies künftig noch stärker positiv auf die Energiebilanz der Gebäude auswirken.

Der Chef der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz, Christian Noll, vermisst im Entwurf allerdings Anreize für die Sanierung von Altbauten sowie die Kontrollpflicht, ob Gebäude die im Energieausweis ausgewiesenen Werte tatsächlich erreichen. "Ähnlich wie in Schweden könnte die Regierung anordnen, dass nach Fertigstellung des Hauses der tatsächliche Energieverbrauch gemessen wird", sagt Noll. Derzeit reicht in Energieausweisen lediglich ein errechneter Wert, der vom echten Heizbedarf einer Wohnung abweichen und neue Mieter böse überraschen kann.

Der Gesetzentwurf ist eine bewusste Entscheidung der Bundesregierung: für die Schaffung von billigem Wohnraum und gegen mehr Klimaschutz im Gebäudebereich. Lange hatte Altmaier gemeinsam mit Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) um die Details der Vorschriften gerungen. Ihre Gegenspielerin: Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Ihrer Intervention dürfte es zu verdanken sein, dass eine Reihe von gesetzgeberischen Aufweichungen, die in einem frühen Entwurf des Gesetzes noch enthalten waren, mittlerweile verschwunden sind. Nun beginnt die Anhörung der Verbände. Neben Umweltorganisationen wird sich auch die Immobilienwirtschaft auf das Gesetz stürzen.