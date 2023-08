Zu der Chemikaliengruppe zählen geschätzt über 10.000 einzelne Substanzen, die in Anoraks und Pfannen genauso vorhanden sind, wie in der Beschichtung von Papier oder in Kochgeschirr. Die Industrie verwendet sie in Dichtungen, Isolierungen oder Kabeln, genauso in Lithium-Ionen-Batterien oder Wasserstofftechnik.

Das Problem an den per- und polyfluorierte Chemikalien: Sie werden seit den Vierzigerjahren hergestellt und kommen nicht natürlich vor. Einer ihrer Vorteile wird bei gesundheitsgefährdenden Stoffen leicht zum größten Nachteil: Sie sind oft extrem langlebig, verteilen sich in der Umwelt etwa über das Wasser in kürzester Zeit und reichern sich in Pflanzen, Tieren und Menschen an. Ihre Wirkung wird noch erforscht, doch bei mehreren PFAS ist nachgewiesen, dass sie die Gesundheit schädigen. Die Beseitigung und Sanierung von mit PFAS belasteten Böden und Grundwasser gestalte sich schwierig, stellt das Bundesumweltministerium in einer Analyse zu den Gefahren von PFAS fest .