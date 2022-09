Es wird damit gerechnet, dass die britische Notenbank den Leitzins erneut anheben wird. Marktbeobachter halten im kommenden Jahr Zinsen von mehr als sechs Prozent für möglich. Die Bank of England hatte am Montag erklärt, die Entwicklungen auf den Finanzmärkten genau zu beobachten und wenn nötig die Zinsen weiter zu erhöhen, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Erst vor wenigen Tagen hatte sie den Leitzins auf 2,25 Prozent festgelegt, ein Plus von 0,5 Prozent. Es war die siebte Zinserhöhung in Folge.