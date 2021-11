Erdgaskrise Was eine deutsche Chemiefabrik mit steigenden Lebensmittelpreisen zu tun hat

Die SKW Stickstoffwerke Priesteritz stecken in einer Zwangslage, weil der Gaspreis in die Höhe geschossen ist. Die Folgen sind gravierend – und reichen weit über den Produktionsstandort in Sachsen-Anhalt hinaus.