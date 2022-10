Streichliste vorgelegt Eurowings geht im Pilotenstreik auf Konfrontationskurs

Am selben Tag verschickte die Chefetage einen offenen Brief an die Belegschaft, in dem sie von einem Ultimatum an die Gewerkschaft berichtete: Entweder die beende sofort den Streik und kehre an den Verhandlungstisch zurück, oder man fühle sich nicht mehr an das unlängst vorgelegte Angebot gebunden. Das Ultimatum verstrich am Abend. Eine Reaktion wurde nicht bekannt. Daraufhin entschloss sich die Chefetage am Dienstag zu dem drastischen Schritt, die Wachstumspläne einzustampfen.

Kopfschütteln bei der Gewerkschaft

Aufseiten der Arbeitnehmerorganisation löst die Ankündigung Kopfschütteln aus. Der Sprecher der Vereinigung Cockpit (VC), Matthias Baier, wirft der Geschäftsführung vor, zwei unterschiedliche Belange miteinander zu vermengen. »Wachstum war nie Teil der Verhandlungen«, sagt er. Dass der Arbeitgeber nun austeile, gehöre zu seiner »Eskalationsrhetorik« und sei nicht sachgerecht. »Die harten Aussagen führen nur dazu, dass unsere Reihen noch geschlossener sind als zuvor.«