Im vergangenen Geschäftsjahr 2022 (zum 30. Juni) hat Pinarello den Umsatz um rund ein Viertel auf 84 Millionen Euro gesteigert. Insider und Branchenexperten schätzen den Wert der Edelradschmiede auf das Drei- bis Vierfache.

Die Marke Pinarello steht für Rennradsport in Reinkultur. Pinarello stattete unter anderem Radsportlegenden wie Miguel Indurain aus und hat mit diversen Titeln Radsportgeschichte geschrieben: Der Spanier Indurain und die Briten Bradley Wiggins sowie Chris Froome gewannen die Tour de France auf Rennrädern von Pinarello. Anfang des Jahres kündigte Pinarello indes mit der Vorstellung des »Dogma XC«, das im kommenden Jahr auf den Markt kommen soll, seine Rückkehr in den MTB-Markt an.