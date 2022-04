Bild vergrößern Plagiarius-Figur: Zwar ein Preis, aber keine Trophäe Foto: Plagiarius

Warum etwas neu erfinden, das prima funktioniert? So unschuldig könnte fragen, wer gerade die Idee eines anderen Herstellers nachgebaut hat. Das Problem daran ist offensichtlich: Die Entwicklung eines Produktes kostet Geld, weswegen nicht einfach jemand hinterher mit Ideen absahnen darf, zu denen er nichts beigetragen hat. Das ist die Grundlage von Patentrechten, von Lizenzen und Geschmacksmustern (mit denen nicht wirklich Geschmack gemeint ist, sondern Design).

Weil so was aber dennoch gemacht wird, und zwar massenweise, gibt es die Aktion Plagiarius: Seit 46 Jahren macht der Verein auf Produkt- und Markenpiraterie aufmerksam und verleiht den Plagiarius, einen Schmähpreis für besonders dreiste Beispiele der Kopistenzunft.

Eindämmen lässt sich das windige Geschäft damit nicht. In den vergangenen Jahren beklagt die Industrie eher eine Zunahme. Die wird auch durch das Wachstum des Onlinehandels begünstigt: Viele Kopien würden vielleicht gar nicht gekauft, wenn man sie zuvor in natura begutachten und anfassen könnte.

Eine Jury hat in diesem Jahr acht Produkte – nun ja: ausgezeichnet. Bei aller Kritik weisen die Plagiarius-Leute darauf hin, dass der Preis nichts darüber aussagt, ob das nachgemachte Produkt »im juristischen Sinne erlaubt oder rechtswidrig ist«. Das ist vor Gericht teils recht kompliziert nachzuweisen. Ziel der Aktion Plagiarius sei vielmehr, »die fragwürdigen – und teils kriminellen – Geschäftsmethoden von Produkt- und Markenpiraten ins öffentliche Bewusstsein zu rücken«. Alle vermeintlichen Nachahmer bekommen vor der Veröffentlichung daher auch die Möglichkeit zur Stellungnahme, nur wenige haben sie genutzt.

Dabei geht es nicht nur ums Geld, sondern auch darum, dass Plagiate sehr häufig von minderer Qualität sind und teils gar Sicherheitsmängel aufweisen. Da wird nicht nur in der Entwicklung gespart, sondern auch bei Material und Produktionsaufwand. Die Preisträger des Jahres 2022

Bild vergrößern Foto: Plagiarius

1. Preis: Besteckset Klikk Das Besteckset stammt im Original von dem Hersteller Koziol. Der Clou ist das Design, mit dem man ein Set kompakt zusammenstecken kann. Das funktioniert aber nur, wenn auch die Materialmischung und die Fertigungsgenauigkeit passen – zumal ein Besteck beim Essen ziemlich belastet wird. Die Kopie (im Foto unten), die ein australischer Verlag zur Kundenwerbung in China herstellen ließ, fällt in diesem Punkt offenbar krass zurück. Der Kunststoff verforme sich »nach kürzester Zeit« und mache »das Besteck nach wenigen Einsätzen völlig unbrauchbar«, schreibt die Plagiarius-Jury. Ebenfalls mit dem Schmähpreis ausgezeichnet wurde die Kopie der Produktvariante für unterwegs, Klikk Pocket, für die offenbar aggressiv bei Google und in sozialen Medien geworben wird.

Bild vergrößern Foto: Plagiarius

2. Preis: Wika-Druckmessgerät Ob Maschinenbau, Lebensmittelindustrie oder Pharmaproduktion: Überall braucht man Messgeräte, die den Druck in einem Behälter präzise angeben. Das Familienunternehmen Wika im unterfränkischen Klingenberg ist auf so etwas spezialisiert – und stieß plötzlich auf Modelle, die so nicht im Wika-Katalog stehen (rechts im Foto). Nicht nur, dass auf den nachgebastelten Druckmessern der Markenname gefälscht ist, es steht auch »Made in Germany« drauf, obwohl sie offenbar aus Bangladesch stammen. Laut Jury sind auch entscheidende Bauteile im Inneren billiger gestaltet, bei ungenauen Messungen könne das sogar gefährlich werden.

Bild vergrößern Foto: Plagiarius

3. Preis: Zweireihiges »INA«-Axial-Schrägkugellager Bei diesem Beispiel wird die Jury sehr deutlich: Der chinesische Hersteller der Kopie »fälscht schamlos alles: Von Produkten, Verpackungen und den Markennamen renommierter Hersteller wie Schaeffler, über Händlerzertifikate bis hin zu Data Matrix Codes und Bankbestätigungen«. Ein 3D-Scan von unabhängiger Seite zeige aber, dass die Qualität nicht stimme und die Feinmaße teils erheblich abwichen, »mit unvorhersehbaren Folgen je nach Einbausituation«.

Bild vergrößern Foto: Plagiarius

Schaltschrankschlüssel »Knipex TwinKey« Fast ist es ja ein Kompliment für das praktische, patentgeschützte Original, doch der Aufwand ist enorm: Der Wuppertaler Zangenhersteller Knipex hat in den vergangenen drei Jahren sage und schreibe 9500 Nachahmer-Angebote seines Twin Key (Bildmitte, drumherum mehrere Kopien) auf Onlineplattformen löschen lassen. Bei dem Produkt werden mehrere Schlüssel sternförmig und mit Magneten zusammengehalten. Gerade die Magneten würden bei den Nachahmern oft nicht funktionieren, heißt es in der Preisbegründung.

Bild vergrößern Foto: Plagiarius

Germens-Hemd »Alnuso« Kopien treffen nicht nur den Maschinenbau. Dieses Hemd der Chemnitzer Firma Germens (links im Bild) findet sich zum Verwechseln ähnlich bei einem anderen Online-Händler – und da geht es nicht um irgendein Karo, bei dem es in der Natur des Musters läge, dass es gleich ausschaut. An diesem Fall kann man lernen, woran man Fake-Shops (unter anderem) erkennt: Auf der Website, wo die Kopie angeboten wird, gibt es kein Impressum, die auf Facebook genannte Adresse ist nicht erreichbar. Es gibt zwar Schlagworte wie »Design-Prozess« oder »Nachhaltige Produktion« auf der Seite, doch die Links führen ins Leere. Nur Bezahlen funktioniert reibungslos.

Bild vergrößern Foto: Plagiarius

Volkswagen-Radkappe aus Italien Immerhin ehrlich: Auf einer der beiden Radzierblenden steht »Kein Original-Produkt, aber austauschbar«. Es ist, anders als das Original, in Turin von der Firma Murama hergestellt worden und kostet nur ein Viertel des Preises, den Volkswagen dafür verlangt. Ob und wie rechtswidrig die Radkappe in Italien ist, soll derzeit ein Gericht feststellen – das kann aber noch ein bisschen dauern. Ein deutscher Online-Händler ist der Aufforderung von VW nachgekommen, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Murama aber nicht: Solange der Rechtsstreit in Italien nicht entschieden ist, geht die Firma davon aus, dass sie das darf.

Bild vergrößern Foto: Plagiarius