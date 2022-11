Frankreich will neue Atommeiler rascher errichten

Unterdessen will Frankreich beim angestrebten Bau neuer Atomkraftwerke mehr Tempo machen. Das Kabinett in Paris beriet dazu an diesem Mittwoch über einen Gesetzentwurf, der Verfahrensabläufe vereinfachen und damit Zeit sparen soll. Da die zunächst sechs geplanten Reaktoren auf dem Gelände bestehender AKW errichtet werden sollen, könnten bestimmte Genehmigungsverfahren entfallen.