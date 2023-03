Bulgarische Landwirte protestieren

In Bulgarien begannen unterdessen Hunderte von Landwirten am Mittwoch mit einer dreitägigen Blockade der wichtigsten Kontrollpunkte an der Grenze zu Rumänien, um gegen die zollfreie Einfuhr von ukrainischem Getreide zu protestieren. Die Landwirte gaben demnach an, dass etwa 40 Prozent ihrer Ernte aus dem vergangenen Jahr angesichts des riesigen Angebots unverkauft geblieben seien. Nur wenige Monate vor Beginn der kommenden Ernte gebe es keinen Lagerraum. »Wir sind hier, weil Brüssel unsere Stimme nicht hört«, sagte ein Vertreter des südbulgarischen Thrakischen Verbands der Getreideproduzenten.