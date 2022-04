Als ein Brief in einer Commerzbank-Filiale geöffnet werden sollte, gab es eine Stichflamme: Die Commerzbank ist Opfer eines Erpressungsfalls geworden, bei dem der Täter gefährliche Poststücke verschickt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken warne nach dem Vorfall in Nürnberg vor solchen Sendungen, teilte Deutschlands zweitgrößte Privatbank mit.