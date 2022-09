Die Aktien können noch bis Mittwoch, 14 Uhr, gezeichnet werden, am Donnerstag will Porsche- und VW-Chef Oliver Blume das Debüt der Porsche-AG-Aktie an der Frankfurter Börse feiern. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur Reuters gemeldet, die Orderbücher würden wohl schon am Dienstag geschlossen.