Die Postfiliale an der Konzernzentrale in Bonn liegt ein wenig versteckt, am Ende der Außentreppe. Der gelbe Verkaufsraum erinnert an früher: samstags bis 12 Uhr geöffnet, sonst bis 17 Uhr. Ähnlich kurz waren die Öffnungszeiten auch in den Neunzigern, als die Bundespost privatisiert wurde. So viel zur Vergangenheit und Gegenwart.