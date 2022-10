Die Situation an Frankreichs Tankstellen spitzt sich dramatisch zu. Vielerorts warten die Kunden stundenlang vergeblich auf Treibstoff. Um eine Blockade des ganzen Landes abzuwenden, greift die Regierung von Präsident Emmanuel Macron nun zu einer außergewöhnlichen Maßnahme: Premierministerin Élisabeth Borne habe angeordnet, dass das notwendige Personal der Raffinerie von Port-Jérôme in der Normandie am Mittwoch zur Arbeit verpflichtet wird, sagte Regierungssprecher Olivier Véran in Paris. Möglicherweise würden für eine zweite Raffinerie in Dunkerque noch am Mittwoch ebenfalls Zwangsmaßnahmen ergriffen.