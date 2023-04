Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio sagte als erster Zeuge im starbesetzten Prozess gegen Prakazrel »Pras« Michel aus, ehemaliges Mitglied der Hiphop-Band The Fugees (»Ready Or Not«, »Ooh La La La«, »Killing Me Softly«). Michel wird beschuldigt, an illegalen Wahlkampffinanzierungen des malaysischen Geschäftsmanns Jho Low beteiligt gewesen zu sein, der angeblich Milliarden von Dollar aus dem malaysischen Staatsfonds 1MDB gestohlen hat.