Wer mit dem Schlimmsten rechnet, ist voll auf Regierungslinie. Vergangenen Mittwoch beschloss das Ampelkabinett eine »Resilienzstrategie« gegen Notlagen. Eine besondere Rolle kommt hier dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn-Lengsdorf zu. »Ihr Ziel muss es sein, 10 Tage ohne Einkaufen überstehen zu können«, rät das Amt auf seiner Website in einer Checkliste, was bedeute: Jeder Mensch benötige eine permanenten Vorrat von 14 Kilogramm Lebensmitteln plus 20 Liter Getränke.

Ob die Häuser in Bonn-Lengsdorf so viel Platz bieten? In unserem Berliner Keller wird es leider eng, sollten wir zwischen den ganzen Reserven demnächst Schutz suchen müssen.