Videos zeigen offenbar auch Gewalt

Konservative Hardliner hatten sich dann in den Geschäften gefilmt und sich über die Regenbogenprodukte lustig gemacht. Ein Video, das in diesem Kontext in sozialen Medien viel geteilt wird, zeigt, wie ein Mann einen Regenbogen-Aufsteller in einem Geschäft herunterreißt und darauf herumtrampelt. Auf die Beschwerde einer Frau sagt er, es handele sich bei dem Aufsteller um »Teufelsanbetung«. Die britische Firma, die die Produkte für Target herstellt, wurde in rechten Medien als »satanistisch« beschimpft.