Mutmaßlicher sexueller Übergriff Was geschah wirklich bei »Princess Charming«?

Dass sie überhaupt mit der Presse spricht, liegt auch an einer gescheiterten Kommunikation. Nachdem sie das Video gesehen hatte, wollte Wiki erneut mit Jo ins Gespräch kommen. Nach der Show hatte es mehrfach Gespräche zwischen den beiden gegeben, auch über die fragliche Nacht auf Kreta. Davon zeugen Messages und Sprachnachrichten, die dem SPIEGEL vorliegen.

Wikis Ziel, nach der Sichtung des Videomaterials: Ein von Mediatorin und Anwältinnen begleitetes Gespräch, in dem man noch einmal über den Vorfall spricht. »In meiner Erinnerung war die Situation anders, dennoch hat die ganze Sache anscheinend Wunden aus ihrer Vergangenheit aufgerissen«, sagt Wiki. Sie habe sich selbst gehasst, als sie sah, welchen Schmerz sie verursacht hatte.

Zurück bleibt ein Trümmerhaufen

Doch zu einem Gespräch kommt es nicht. Jo will sich das Material nicht ansehen, weil das, was dort zu sehen sei, nichts verändere. »Ein Übergriff bleibt ein Übergriff«, schreibt sie an Wiki. Wenig später bricht der Kontakt zwischen den beiden Frauen ab. Zurück bleibt ein Trümmerhaufen. Und die Frage, was mehr zählt: die Bilder der Kameras oder die Bilder in den Köpfen.

Gegenüber dem SPIEGEL äußert sich Jo in einem längeren Statement. Daraus geht hervor: Die Videoaufnahmen ändern nichts an ihren Vorwürfen, im Gegenteil. Sie findet es »fragwürdig«, dass Wiki ihre Sicht als Täterin »nach dem Sichten der Situation aus einer Außenperspektive« ablegen möchte. Jo selbst erinnert sich zum Beispiel daran, klar »Nein« gesagt zu haben. In den Aufnahmen von RTL ist dieses Wort an keiner Stelle zu hören, aber das könnte auch an der schlechten Audioqualität liegen: Die Frauen liegen im Video eng beieinander, sprechen leise.

Ohnehin sei die Frage aber falsch gestellt, sagt Jo: »Eine aktivistische Perspektive wäre, ausdrücklichen verbalen Consent vorauszusetzen.« In anderen Worten: Nicht nach einem »Nein« sollte RTL suchen, sondern nach einem expliziten »Ja«. Eine Einschätzung der Körpersprache reiche da nicht aus, sagt Jo, egal wer sie vornimmt. »Ich wollte es nicht. Deswegen war es ein Übergriff.«

Wo endet Politik?

Die Konsequenzen, die Wiki Riot nach dem »Geständnis« tragen musste, sind indes beträchtlich. Freunde und Freundinnen distanzierten sich öffentlich. Werbe- und Geschäftspartner beendeten die Zusammenarbeit, ebenso ihr Management. Ihr Instagram-Account? Erst mal deaktiviert. Wenn man sie fragt, ob es klug war, sich so schnell, so nachdrücklich mit Jo zu solidarisieren, überlegt Wiki lange. Aus feministischer Perspektive ist es undenkbar, die Erzählung von mutmaßlichen Opfern anzuzweifeln – erst recht für eine »Konsens Queen«. Nur: Wo endet Politik? Und wo beginnt die Selbsterhaltung?

Wiki sagt, sie sei aufgrund ihrer Prinzipien, dem Wunsch »Betroffenen zu glauben« zunächst nicht in der Lage gewesen, einen differenzierten Blick zu haben. »Obwohl ich wusste, dass nicht alles stimmt, was sie sagt, habe ich mich schuldig gefühlt.« Mittlerweile, sagt Wiki, bereue sie ihr Statement.