Was sind »unangemessene Schulden«?

Während des Verfahrens dürfen Schuldner keine neuen, unangemessenen Schulden machen. Tut die betroffene Person es doch, kann das Gericht die Rest­schuld­befreiung auf Antrag untersagen. Doch was genau verstehen Juristen unter dem Begriff? »Schulden gelten dann als unangemessen, wenn sie wirtschaftlich nicht sinnvoll sind oder im Gegensatz zu den zuvor bestehenden Lebensverhältnissen stehen«, sagt Henkel.

Kann ein Verfahren vorzeitig beendet werden?

Seit Anfang 2021 dauert die Wohlverhaltensphase aufgrund einer EU-Richtlinie nur noch drei Jahre. Zuvor hatte sich das Verfahren über bis zu sechs Jahre gezogen. Auf Antrag des Schuldners ist in seltenen Fällen eine weitere Verkürzung möglich. »Das geht, wenn im Insolvenzverfahren keine Forderungen angemeldet wurden oder die angemeldeten Insolvenzforderungen vollständig befriedigt worden sind und jeweils die Verfahrenskosten bezahlt sind«, sagt der Rechtsanwalt.

Was passiert im Fall einer Erbschaft?

Auch dieser Fall ist geregelt: Sollte der Schuldner während des Insolvenzverfahrens erben, fällt die gesamte Erbschaft in die Insolvenzmasse. Der Insolvenzverwalter hat in der Folge über sie zu verfügen. Tritt der Erbfall jedoch in der Wohlverhaltensphase ein, müssen lediglich 50 Prozent herausgegeben werden. Die andere Hälfte darf der Schuldner behalten.

Bin ich verpflichtet Eigentum zu verkaufen, wenn ich Insolvenz beantrage?

Bei vielen Menschen baut sich der Schuldenberg langsam auf, Stück für Stück nähern sie sich der Zahlungsunfähigkeit. In manchen Fällen kommen die Schulden jedoch plötzlich – von heute auf morgen. Nicht selten verfügen die Schuldner in solchen Fällen über Eigentum, ein Haus oder eine Ferienwohnung. Doch was passiert in einem Insolvenzverfahren mit solchen Objekten?

»Das Insolvenzverfahren ist grundsätzlich ein Gesamtvollstreckungsverfahren, das heißt, pfändbares Vermögen muss durch den oder die Insolvenzverwalter/in verkauft werden«, so Henkel. Beispiele für pfändbares Vermögen sind Geldanlagen, private Lebens- oder Rentenversicherungen, Bausparverträge sowie Fahrzeuge (sofern diese nicht für den Arbeitsweg gebraucht werden).

Alternativ sei es jedoch möglich, auf den Verkauf eines Gegenstandes zu verzichten. »Allerdings nur, wenn dieser abgelöst wird, das heißt der potenzielle Kaufpreis zum Beispiel durch einen Kreditgeber oder Unterstützer aus dem privaten Umfeld in die Insolvenzmasse gezahlt wird.«

Wie endet das Verfahren?

Drei Jahre nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens entscheidet das Gericht über die Restschuldbefreiung. Sollten alle verfahrensrechtlichen Pflichten erfüllt worden sein, wird der Schuldner von seinen Schulden befreit. Unterhaltsschulden müssen jedoch beglichen werden, sofern diese nicht bezahlt wurden.