Profiteur der Energiekrise Stromkonzern RWE rechnet mit hohem Milliarden-Gewinn

Als Grund für die Korrekturen nannte der Konzern »ein außerordentlich gutes Ergebnis« im Segment Wasser/Biomasse/Gas sowie im Unternehmensbereich Energiehandel »aufgrund einer starken operativen Performance«. Einzelheiten will RWE am 11. August bei der Vorlage der Halbjahreszahlen nennen. Die Aktie zog am Nachmittag um knapp vier Prozent an.