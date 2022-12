Die iranische Währung fällt nach den fast zehnwöchigen Protesten im Land auf ein Rekordtief: In den Wechselstuben erreichte der Euro-Kurs am Sonntag fast 400.000 Rials, der Dollar-Kurs stieg auf mehr als 370.000 Rials. Laut Devisenmaklern ist dies ein mehr als 20-prozentiger Abfall der iranischen Währung gegenüber Euro und Dollar seit den Protesten Mitte September dieses Jahres. Sie befürchten, dass der iranische Rial in den kommenden Wochen noch mehr an Wert verlieren wird.