Rund zwei von fünf Psychiatrien in Deutschland haben in der zweiten Jahreshälfte 2021 weniger Personal eingesetzt als bundesweit vorgeschrieben. Das ergab eine Auswertung des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, wie der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) am Donnerstag mitteilte.