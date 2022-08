Die Quelle sagte, das Vermögen gehöre Lanfranco Cirillo, der ein großes Anwesen am Schwarzen Meer in Russland entworfen hatte, das als »Putins Palast« berühmt wurde. Der Palast wurde weltweit bekannt durch Recherchen, die der inhaftierte Oppositionelle Alexej Nawalny publik gemacht hat. Der russische Präsident hat in der Vergangenheit jede Verbindung zu dem Luxusanwesen bestritten.

Ein Anwalt von Cirillo reagierte nicht, als er von Reuters kontaktiert wurde. In einem Interview mit dem italienischen Fernsehen hatte Cirillo Anfang des Jahres gesagt, er habe das fragliche Gebäude entworfen, aber es sei von einer privaten Gruppe in Auftrag gegeben worden und er habe keine Beziehungen zu Putin gehabt.