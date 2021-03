Russischer Milliardär Repik Icon: Spiegel Plus Kann dieser Mann Deutschland mit Impfstoff versorgen?

Bayern will in Illertissen den Impfstoff »Sputnik V« produzieren lassen. Die Fabrik gehört dem Milliardär Alexej Repik, einer Art Wunderkind des russischen Medikamentenhandels – mit gutem Draht in den Kreml.