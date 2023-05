Radovan Vitek Zyprisches Gericht lässt Teilvermögen von tschechischem Milliardär einfrieren

Seine Kontrahenten behaupten, Vitek sei teilweise mit unlauteren Methoden derart reich geworden. Sie stützten sich dabei auf einen 55-seitigen Bericht der Luxemburger Finanzmarktaufsicht CSSF.

Danach habe Vitek über zypriotische Scheinfirmen die Luxemburgische Immobilienfirma OPG mithilfe von Tarnfirmen unter seine Kontrolle gebracht und seine Geschäftspartner ausgebootet haben. Die Verletzung von Veröffentlichungspflichten in diesem Zusammenhang hat Vitek in Luxemburg bereits eine Geldbuße in Höhe von 1,5 Millionen Euro eingetragen.