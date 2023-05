»’N bisschen Frieden« in Duisburg Wie Ralph Siegels Lebenswerk-Musical zum finanziellen Fiasko wurde

60 verkaufte Tickets an einem Abend: Ein Musical von Ralph Siegel floppt spektakulär. Doch der ESC-Veteran gibt nicht auf. Nun will er in Füssen den Erfolg erzwingen. Kann das gut gehen?