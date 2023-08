Wachsende Zahl von Fahrern

Die mittlerweile rund 150 Fahrer, die vor allem aus Georgien, Usbekistan, Kasachstan und Tadschikistan kommen, geben an, seit bis zu fünf Monaten keinen Lohn erhalten zu haben. Sie wollen den Streik auf der Autobahnraststätte fortsetzen, bis auch der letzte von ihnen sein Geld erhalten hat.

Bereits vor gut drei Monaten waren in Gräfenhausen rund 60 Fahrer derselben Spedition in den Streik getreten und konnten nach sechs Wochen ihre Forderungen durchsetzen – diesmal sind es mehr als doppelt so viele. Der Arbeitskampf damals lenkte verstärkt die Aufmerksamkeit auf die Arbeitsbedingungen im internationalen Gütertransport: Fahrer, die oft weit über acht Stunden arbeiten, monatelang in den Lastwagen fahren und – wenn überhaupt – nur den Mindestlohn östlicher Staaten erhalten. Die Gewerkschaften fordern schon lange: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort.