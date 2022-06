Del Vecchio wurde in ärmlichen Verhältnissen geboren. Sein Vater verkaufte Obst und Gemüse und starb, als Leonardo noch klein war. Seine Mutter gab ihn in ein Mailänder Waisenhaus, als er sieben Jahre alt war, weil sie zu arm war, um ihn durchzubringen. Er machte eine Ausbildung als Werkzeugmacher, bevor er in Agordo, einem Dorf in den Dolomitenausläufern im Nordosten Italiens, ein Unternehmen gründete, das Brillenteile liefert.