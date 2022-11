Ein Sprecher des rbb erklärte auf eine Anfrage des Senders, man könne sich »zu Vertragseinzelheiten aus vertragsrechtlichen Gründen (Verschwiegenheitsklausel) nicht äußern«. Allerdings, so heißt es in dem Bericht, bestätigte er, dass Singelnstein seit seinem Ausscheiden »noch einige Aufgaben für den rbb übernommen« habe. So habe der rbb »die Expertise von Herrn Singelnstein für den rbb sichern« wollen.

Singelnstein selbst verwies laut dem Bericht des rbb auf Verschwiegenheitsklauseln seiner Verträge und ließ demnach Fragen dazu unbeantwortet.

Rechnungshof prüft alte Verträge

Alle seit 2017 geschlossenen Beraterverträge des rbb werden nun durch den Berliner Rechnungshof geprüft. Aktuell würden sich die Prüfer einen Überblick darüber verschaffen, um wie viele Verträge es sich handelt, heißt es in einem Bericht des rbb. Ein Sprecher der Behörde bestätigt das gegenüber dem SPIEGEL. Damit könnte auch der Vertrag von Singelnstein ins Blickfeld der Behörde geraten.