Mehrere Direktoren des RBB haben sich in ihren Arbeitsverträgen wohl auskömmliche Altersversorgungen, ein sogenanntes Ruhegeld, zusichern lassen. Die juristische Direktorin des Senders etwa soll dem ARD-Magazin »Kontraste« zufolge 50 Prozent ihres Basisgehaltes erhalten, also rund 106.000 Euro jährlich. Mit jedem weiteren Dienstjahr erhöht sich demnach das Ruhegeld um einen Prozentpunkt, bis zur Höchstgrenze von 60 Prozent. Andere Direktoren sollen ähnliche Verträge haben. RBB-Beschäftigte sind davon so empört, dass sie von den Mitgliedern der Geschäftsleitung nun einen Verzicht auf das Ruhegeld verlangen.