Mit Berichten über das eigene Fehlverhalten kennt man sich beim RBB mittlerweile aus. Fast genau ein Jahr ist es her, seit die ersten Recherchen über den merkwürdigen Umgang mit Spesen, Bonuszahlungen und Gehältern den Rundfunk Berlin-Brandenburg erschütterten und mit ihm die ganze ARD. Am Ende musste die damalige Intendantin Patricia Schlesinger ihren Posten aufgeben. Übrig blieb die Frage: Was haben sich die Verantwortlichen in der Masurenallee da nur gedacht?