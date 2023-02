Ein Untersuchungsausschuss im brandenburgischen Landtag will Licht ins Dunkle der Skandale beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) bringen. Man will herausfinden, wie die Rechtsaufsicht des Landes Brandenburg in den vergangenen Jahren über den RBB ablief. Dafür wurde nun der für Medienpolitik zuständige brandenburgische Staatssekretär, Benjamin Grimm, befragt – der erste Zeuge, der im Ausschuss öffentlich vernommen wurde.