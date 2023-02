»Business Insider« konfrontierte Ramona Pop mit den Recherchen. Die heutige Verbraucherschützerin sagte dem Medium, sie »erinnere nicht, einen solchen Beratervertrag gekannt zu haben« und könne daher den Vorgang nicht weiter bewerten. Sie habe ihre Position allerdings »zu keinem Zeitpunkt ausgenutzt, um anderen Vorteile zu verschaffen«.

Dass der Sender ein enges Verhältnis zur Berliner Politik hat, zeigte sich später an anderer Stelle. Der SPIEGEL enthüllte im vergangenen Herbst, dass Oliver Jarasch Programmchef des RBB-Fernsehens werden sollte . Jarasch ist der Ehemann der aktuellen Spitzenkandidatin der Grünen in Berlin und war Profiteur des umstrittenen Bonus-Systems im Sender. RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus hatte die damalige Intendantin Schlesinger am in einer E-Mail an ihre Privatadresse über die geplante Besetzung informiert – und sie als »top secret« eingestuft.