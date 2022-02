Reaktion der Märkte auf Russlands Angriff Börsen Asiens rutschen ab – Ölpreis überspringt erstmals seit 2014 Marke von 100 Dollar

Die russische Invasion in die Ukraine sorgen für Verwerfungen an den internationalen Finanzmärkten. An den asiatischen Börsen gibt es deutliche Verluste, in Moskau wird gar der Handel ausgesetzt.