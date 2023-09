Wegen steuer- und abgabenfreier Inflationsausgleichsprämien dürften die Verluste für einen Teil der Beschäftigten aber »deutlich kleiner ausfallen«, fügten die Forscher hinzu. Die Wirkung dieser gesetzlich ermöglichten Prämien könne in den Berechnungen »nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden, weil diese, je nach individuellem Steuersatz, unterschiedlich ist«, so das WSI am Donnerstag. Sicher sei aber, dass die vereinbarten Prämien in vielen Tarifbereichen zur Kaufkraftsicherung beitrügen.