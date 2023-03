Kritik auch an Vorstandsgehältern

Auch die Vorstandsgehälter und -Boni der bundeseigenen Aktiengesellschaft stünden in keinem erklärbaren Verhältnis zum Geschäftsergebnis des Konzerns, hob Rechnungshof-Präsident Kay Scheller hervor. Die Konzernstrategie »Starke Schiene« sei – wie viele andere angekündigte Lösungsansätze – »eine weitgehend wirkungslose Worthülse«. Denn obschon der Bund die Bahn immer stärker finanziell unterstütze, wachse die Konzernverschuldung rapide an: seit dem Jahr 2016 um fünf Millionen Euro pro Tag, rechnen die Prüfer vor.

In ihrer Analyse gehen die Autoren auch ans Eingemachte. Es sei nicht mit dem Drehen an ein paar Stellschrauben getan, die Regierung müsse über die Struktur der DB AG nachdenken und »prüfen, welche anderen Organisationsformen geeignet sind, um den bisherigen integrierten DB AG-Konzern abzulösen«. Ein weiteres unkontrolliertes Agieren der DB AG dürfe der Bund nicht zulassen. Insgesamt brauche der Staat mehr Kontrolle über die Bahn, die derzeitige Struktur orientiere sich noch an der Idee, den Konzern an die Börse zu bringen, die man aber 2008 aufgegeben habe.