SPIEGEL: Was bedeutet das für die Verwalter der Vermögen?

Soysal: Die Anforderungen an sie steigen deutlich. Erstmals seit der Finanzkrise schrumpfte 2022 das weltweite Finanzvermögen. Ultrareiche wollen jetzt stärker in Private Markets investieren – Werte, die nicht an der Börse gehandelt werden. Zusätzlich erwarten sie vor allem in diesen unsicheren Zeiten, dass ihnen Banken beim Management ihres Risikos helfen.