Am Londoner Flughafen Heathrow ergriff man zuletzt eine drastische Maßnahme: Der Geschäftsführer des Flughafens führte eine Obergrenze von 100.000 Passagieren am Tag ein. Dabei ist Heathrow nicht einmal der chaotischste Flughafen in London: Gatwick Airport schafft es mit 59 Prozent der verspäteten Flüge gerade noch so in die Top Ten der Liste von Hopper Inc. Heathrow kommt darin nicht vor.