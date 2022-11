Für das Jahr 2026 Arbeitgeber fordern Prüfung des Rentenalters

Die Altergrenze für die Rente in Deutschland soll geprüft werden, fordern Arbeitgeber. Eine Entscheidung in dieser politisch heiklen Frage sei für das Jahr 2026 wichtig, sagte der Arbeitgebervertreter im Bundesvorstand der Rentenversicherung, Alexander Gunkel, in Würzburg. Derzeit wird das Rentenalter laut geltendem Recht schrittweise auf regulär 67 angehoben.