Die Renten in Deutschland sollen in diesem Sommer um einen Rekordbetrag steigen: plus 5,3 Prozent in Westdeutschland und plus 6,1 Prozent in Ostdeutschland. »Es sind die größten Rentenerhöhungen seit ungefähr 30 Jahren«, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) der Nachrichtenagentur dpa.