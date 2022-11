Rente mit 62 Mehrheit der Beschäftigten will früher in den Ruhestand

Besonders in der Altersgruppe von 30 bis 39 Jahren hat die Sehnsucht nach Ruhestand demnach zugenommen. Im Vorjahr gaben hier noch 62 Prozent an, bis zum 62. Lebensjahr in Rente gehen zu wollen, aktuell sind es 73,5 Prozent. Aus Sicht der Studienmacher könnten sich hier die familiären wie beruflichen Belastungen aus der Zeit der Coronapandemie niederschlagen. Bemerkenswert ist der Wunsch nach Ruhestand auch insofern, als nur ein Drittel der Befragten ihre finanzielle Absicherung im Alter als gut einschätzt, 45 Prozent charakterisieren sie als »schlecht«.