Mehr Rentner in der Schuldenfalle So kommen Sie im Alter besser mit Ihrem Geld aus

Die Zahl klingt schockierend: Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der überschuldeten Rentner ab 70 Jahre um 45 Prozent zu. Das hat Creditreform für seinen Schuldneratlas 2019 ermittelt. Auch bei den 60- bis 69-jährigen ist die Zahl der Haushalte mit finanziellen Problemen um mehr als 15 Prozent gestiegen. Zusammen sind es inzwischen gut eine Million Menschen über 60 Jahre, die in Schulden versinken.

Zwar sei der Anteil überschuldeter Personen unter Rentnern immer noch niedriger als unter jungen Leuten, heißt es in der Creditreform-Studie. Aber der Trend ist bei Senioren viel schlechter: In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Zahl der überschuldeten Rentner verdreifacht. Bei jüngeren Leuten ging die Zahl der überschuldeten Haushalte dagegen deutlich zurück.

Was die Schuldenforscher in der Studie besonders beschäftigt: Die Ausweglosigkeit überschuldeter Rentnerinnen und Renter. Sie können Ihr Einkommen nicht mehr wesentlich verbessern. Deshalb sei es für sie auch doppelt so schwer aus der Schuldenfalle herauszukommen wie bei jungen Leuten. "Mit dem Eintritt in den Ruhestand sinken die Chancen älterer Menschen drastisch, ihre ökonomische Situation zu verbessern", heißt es in der Studie.

Viele Rentner nehmen ihre Ansprüche nicht wahr

Zur Sorge der Armutsforscher passt, dass auch der Teil der Haushalte, bei dem schlicht zu wenig Geld ("Einkommensarmut") Auslöser der Überschuldung ist, in den vergangenen vier Jahren um das Zweieinhalbfache gestiegen ist - auf knapp 9 Prozent der überschuldeten Haushalte. "Ein stabiler Doppeltrend zu Altersarmut und Altersüberschuldung", so schreiben die Experten.

Andere Gründe überwiegen nach wie vor, doch der Klassiker Arbeitslosigkeit ist stark zurückgegangen, auch die Trennung ist nicht mehr ganz so häufig ausschlaggebend. Zugenommen hat Verschuldung wegen gesundheitlicher Probleme, die die Ausübung des Berufs behindern oder unmöglich machten.

Letzter Punkt in der erschreckenden Statistik: Die Forscher sind sich sicher, dass gerade überschuldete Rentnerinnen und Rentner die bestehenden Hilfsangebote nur unzureichend wahrnehmen. Sie schämten sich oft, oder beherrschten den Umgang mit den öffentlichen Fleischtöpfen nicht. Das gelte sowohl für die angebotenen Hilfen zum Lebensunterhalt (Grundsicherung) als auch zum Beispiel für das Wohngeld.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat kürzlich ausgerechnet, dass nur gut die Hälfte der eine Million Grundsicherungsberechtigten ihre Ansprüche wahrnehmen . Beim Wohngeld sagen selbst Experten, dass bis zu zwei Drittel der Berechtigten das Geld vom Amt nicht abholen.

Die prekäre Situation ist Anlass genug, auf einige einfache Schritte zu verweisen, die zumindest ein wenig Entlastung für Seniorenhaushalte versprechen: